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Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 17/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in rialzo il controvalore degli scambi del 17/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,31 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,97 miliardi della seduta precedente.

I volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto a 0,34 miliardi precedenti.

Tra i 726 titoli scambiati sul listino milanese, 442 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 256 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 28 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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