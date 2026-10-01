BT, S&P conferma rating grazie a solide prospettive di riduzione della leva finanziaria

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato i rating di BT Group , inclusi i rating di credito dell'emittente a lungo e breve termine pari a "BBB/A-2".



L'agenzia di rating prevede che la riduzione delle spese in conto capitale (capex; dopo un picco nell'esercizio 2026) e la continua ottimizzazione dei costi favoriranno una graduale diminuzione della leva finanziaria di BT, portandola verso un valore di 2,7x nell'esercizio 2028.



Inoltre, BT ha mostrato una notevole resilienza negli ultimi trimestri e viene previsto che tale tendenza proseguirà nel prossimo biennio, grazie alla solida percezione del marchio e alla crescente diffusione della connettività "full fiber" sul mercato di riferimento.



Tuttavia, il gruppo continua a operare in un mercato delle telecomunicazioni britannico caratterizzato da un'elevata concorrenza; S&P prevede pertanto un'ulteriore significativa perdita di linee a favore di reti in fibra alternative (altnets) e un continuo calo dei ricavi dovuto alla contrazione dei volumi della telefonia vocale su rame, con una ripresa della crescita dei ricavi prevista non prima dell'esercizio 2029.





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