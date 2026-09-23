Bending Spoons, Moody's migliora rating a Ba3 con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha migliorato il rating a lungo termine di Bending Spoons , società tecnologica italiana quotata sul Nasdaq e specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, da "B1" a "Ba3". L'outlook rimane stabile.



L'azione di rating riflette il significativo aumento delle dimensioni e la diversificazione del profilo di business avvenuti negli ultimi anni, la comprovata capacità di realizzare sinergie e la maggiore flessibilità finanziaria a seguito dell'IPO. "Riteniamo vi sia il potenziale per migliorare gli indicatori di credito su base organica, man mano che la società beneficerà delle sinergie e della riduzione dei costi di ristrutturazione", si legge in una nota. Inoltre, Bending Spoons dispone ora di accesso a capitali azionari pubblici per sostenere la propria strategia basata sulle acquisizioni, e la quotazione in Borsa ne migliora la trasparenza.



Le recenti acquisizioni di Tractive e Airtable, unitamente a quella in corso di Miro, portano i ricavi pro forma a 3,9 miliardi di dollari e favoriscono la diversificazione dei prodotti, rafforzando ulteriormente il profilo di business di Bending Spoons. Con un EBITDA pro forma rettificato stimato intorno a 1,3 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi a giugno 2026 (al netto di tutti i costi di M&A e ristrutturazione e senza includere le sinergie individuate), la leva finanziaria rettificataè rimasta sostanzialmente stabile a 4,7x rispetto al momento dell'assegnazione del rating. Moody's prevede tuttavia un significativo potenziale di miglioramento organico della leva finanziaria grazie alle sinergie di costo individuate ma non ancora attuate in relazione alle recenti acquisizioni; stima inoltre che la società continuerà a generare un solido free cash flow (FCF) rettificato su base organica, superiore al 15% del debito rettificato.



"Prevediamo che la società sarà in grado di integrare con successo le acquisizioni, in linea con i risultati positivi ottenuti in passato - viene sottolineato - È altamente probabile che vi siano ulteriori acquisizioni finanziate tramite debito, in linea con la strategia di crescita per linee esterne di Bending Spoons. Riteniamo che la comprovata capacità dell'azienda di integrare le attività acquisite mitighi i rischi di esecuzione".



A limitare il rating ci sono: i rischi di esecuzione e di politica finanziaria associati a un ritmo sostenuto di operazioni di M&A (prevalentemente finanziate tramite debito) che trasformano l'assetto aziendale; le dimensioni relativamente ridotte dell'azienda in relazione a ciascun singolo prodotto digitale; l'elevata competitività del settore in cui opera, caratterizzato da basse barriere all'ingresso e da una moltitudine di concorrenti con offerte simili; nonché il rischio di cambiamenti nel coinvolgimento dei consumatori e l'evoluzione tecnologica rapida, fattori che potrebbero portare a un calo dell'attività degli utenti.

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