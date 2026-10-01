Destination Italia, ricavi in calo a 38,2 milioni ma per la prima volta in utile semestrale

(Teleborsa) - Destination Italia , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel turismo incoming esperienziale, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in calo del 3,5% a 38,2 milioni di euro, un EBITDA in crescita del 40% a 1,8 milioni e, per la prima volta, un utile netto positivo di 45 mila euro, rispetto alla perdita di 1 milione dello stesso periodo del 2025. Il gruppo ha compensato il rallentamento dei flussi dall'area Asia-Pacifico, penalizzati dalle tensioni in Medio Oriente, con la crescita del Nord America e il forte incremento dell'Europa. Un contributo importante è arrivato dalla Destination Consulting Firm, la nuova business unit di consulenza strategica per il turismo, che ha generato circa 0,6 milioni di margine di contribuzione.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 38,2 milioni di euro, rispetto ai 39,6 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è sceso del 2,6% a 41,2 milioni (42,3 milioni), includendo 2,3 milioni di lavori interni capitalizzati per lo sviluppo delle piattaforme proprietarie.



L'EBITDA è pari a 1,8 milioni di euro, contro gli 1,3 milioni dell'anno precedente, con un margine salito dal 3% al 4,3% grazie alla maggiore efficienza operativa e alla riduzione dei costi per servizi (-4,5% a 35,7 milioni). L'EBIT è tornato positivo per 0,7 milioni (-0,7 milioni), anche per il dimezzamento di ammortamenti e svalutazioni a 1,1 milioni, dovuto alla rideterminazione della vita utile delle immobilizzazioni immateriali dal 1° gennaio 2026, che ha comportato minori ammortamenti per circa 0,9 milioni. L'utile netto è di 45 mila euro.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 17,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 17,5 milioni di fine 2025. La società ricorda che l'attività è caratterizzata da forte stagionalità e che, per il criterio della "booking date", i risultati del semestre non sono rappresentativi dell'intero esercizio.



Il commento della presidente



"L'Intelligenza Artificiale sta aprendo nuove opportunità di crescita per il nostro Gruppo - ha commentato Dina Ravera, presidente di Destination Italia - Nel semestre, nonostante il rallentamento dei flussi dall'Asia-Pacifico, l'EBITDA è cresciuto del 40% e per la prima volta il Gruppo chiude il semestre con un utile netto. Un contributo importante è arrivato dalla Destination Consulting Firm e dal SaaS di HubCore AI, che affianca gli operatori, le istituzioni e le destinazioni nella progettazione, nello sviluppo e nel go to market dell'offerta turistica. Gli importanti investimenti realizzati negli ultimi tre anni nella tecnologia proprietaria, nei marketplace e nelle competenze stanno iniziando a tradursi in maggiore marginalità. L'integrazione tra Intelligenza Artificiale, consulenza strategica e competenze delle nostre persone rende il modello progressivamente più scalabile, efficiente e ad alta marginalità".



L'outlook



Nei primi mesi del secondo semestre il gruppo registra una crescita dei mercati, in particolare in Nord America ed Europa, e il management prevede una ripresa dei mercati Sud America e Asia-Pacifico, attualmente penalizzati dalle tensioni geopolitiche, anche grazie alle società controllate in USA e Cina. Proseguirà lo sviluppo della piattaforma HubCore.AI con nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, mentre la Destination Consulting Firm punta a raddoppiare nel secondo semestre il margine di contribuzione conseguito nei primi sei mesi. Secondo il management, l'integrazione tra consulenza strategica e piattaforma sarà una leva fondamentale di sviluppo economico e finanziario nel medio-lungo periodo.

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