Met.Extra Group, primo semestre poco mosso con ricavi a 34,2 milioni e utile a 2,4 milioni

(Teleborsa) - Met.Extra Group , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione e commercializzazione di leghe metalliche, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi delle vendite in crescita dell'1% a 34,2 milioni di euro, un margine operativo lordo salito del 3% a 4,4 milioni e un utile netto in lieve calo a 2,4 milioni, rispetto ai 2,5 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel semestre è cresciuto in modo significativo il mercato italiano (+41%), a fronte di un calo delle vendite all'estero.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 34,2 milioni di euro, rispetto ai 34 milioni del primo semestre 2025. La linea blend, che rappresenta il 93% del fatturato, è rimasta stabile a 31,8 milioni, mentre la linea shredding è cresciuta del 10% a 2,4 milioni. A livello geografico, i ricavi in Italia sono saliti a 12,5 milioni (8,9 milioni), mentre quelli esteri sono scesi del 14% a 21,6 milioni, arrivando a rappresentare il 63% del totale dal 74% di un anno prima.



Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 4,4 milioni di euro, contro i 4,3 milioni dell'anno precedente, con un'incidenza sui ricavi del 13%. Il risultato operativo si è attestato a 3,5 milioni (vs 3,6 milioni), anche per i maggiori ammortamenti, mentre l'utile netto è sceso a 2,4 milioni (2,5 milioni). Al netto dei contributi non ricorrenti legati agli investimenti Industria 4.0, l'utile si attesta a 2,2 milioni.



L'indebitamento finanziario netto è salito a 11,8 milioni di euro, rispetto ai 4,1 milioni di fine 2025, per effetto soprattutto del forte aumento dei crediti commerciali.



L'outlook



La strategia del gruppo sarà orientata al rafforzamento della presenza sul mercato, anche attraverso eventuali partnership societarie qualora ritenute strategicamente rilevanti. In un contesto di incertezza macroeconomica legata alle tensioni geopolitiche, Met.Extra Group manterrà un focus costante sulla gestione efficiente della struttura economica e finanziaria, per rispondere in modo flessibile alle incertezze del 2026. Gli amministratori escludono incertezze sulla continuità aziendale, anche grazie al supporto dei soci di riferimento, tra cui la garanzia di impegno finanziario concessa da Kyklos fino al 30 giugno 2027.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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