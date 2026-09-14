Ferretti Group nomina Elisabetta Cugnasca Head of Investor Relations & Sustainability

(Teleborsa) - Ferretti Group annuncia la nomina di Elisabetta Cugnasca a Head of Investor Relations & Sustainability, con decorrenza dal 14 settembre 2026, riportando direttamente a Marco Zammarchi, Chief Financial Officer.



Cugnasca porta in Ferretti Group una esperienza pluriennale in Finance – comunicazione finanziaria e controllo di gestione in particolare – che si è successivamente estesa alle tematiche di sostenibilità. Si ricorda difatti l’inizio della sua carriera nella società di revisione Arthur Andersen, la lunga esperienza nel Gruppo Autogrill - Investor Relations, Controlling e infine Internal Audit – e successivamente quelle nel Gruppo Aquafil e soprattutto Interpump dove l’esperienza di Finance è stata integrata dalle tematiche di sostenibilità.



I traguardi e i riconoscimenti conseguiti da un punto di vista di comunicazione finanziaria l’hanno portata a ricoprire diversi ruoli – prima Presidente e ora Presidente Onorario - nell’Associazione Italiana Investor Relations, a sviluppare attività accademica e infine a entrare in consigli di amministrazione in società quotate e non quotate nel settore sia bancario sia industriale.



Stassi Anastassov, Global Chief Executive Officer di Ferretti Group, ha dichiarato: “Elisabetta porta in Ferretti Group esattamente la combinazione che cerchiamo: profonda competenza finanziaria, grande credibilità presso i mercati dei capitali, una solida esperienza di sostenibilità e governance. Mentre Ferretti entra nella sua prossima fase di sviluppo, vogliamo che il nostro dialogo con gli azionisti e con la comunità finanziaria sia forte, trasparente e ambizioso quanto i nostri stessi brand.”



“L’Investor Relations non significa semplicemente comunicare numeri: significa costruire nel tempo conoscenza, credibilità e fiducia. L’esperienza, l’energia e il track record di Elisabetta rappresenteranno un importante valore aggiunto mentre continuiamo a rafforzare Ferretti Group e a creare valore sostenibile di lungo periodo per tutti i nostri azionisti. Sono molto lieto di darle il benvenuto nel team.”



“Voglio inoltre ringraziare la dott.ssa Sacerdoti per l’eccellente lavoro svolto nel nostro Gruppo negli ultimi 7 anni, accompagnando con successo il Gruppo da società privata a società quotata e aiutando a far emergere con trasparenza e chiarezza le attività di sostenibilità. Le auguriamo altrettanto successo per la sua prossima attività professionale.”



Elisabetta Cugnasca ha dichiarato: “Ferretti Group è una straordinaria azienda italiana, che unisce alcuni dei brand del lusso più iconici al mondo a eccezionali competenze industriali, di design e tecnologiche. Sono molto felice di entrare a far parte del Gruppo e guardo con entusiasmo alla possibilità di costruire un dialogo sempre più forte e aperto con gli investitori e con la più ampia comunità finanziaria, contribuendo al contempo allo sviluppo di lungo periodo del Gruppo".

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