Expert.ai, ricavi semestrali in crescita del 30% e perdita ridotta a 3,7 milioni

(Teleborsa) - Expert.ai , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nelle soluzioni enterprise di intelligenza artificiale, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi totali in crescita del 30% a 20,4 milioni di euro, un EBITDA tornato positivo per 1,5 milioni, rispetto ai -0,6 milioni dello stesso periodo del 2025, e una perdita netta ridotta del 45% a 3,7 milioni. La crescita è stata sostenuta dalla componente organica e dal contributo di ISED, acquisita a luglio 2025, oltre che dal progetto Villanova, con i servizi ricorrenti in aumento del 55%.



I risultati



I ricavi totali si sono attestati a 20,4 milioni di euro, rispetto ai 15,6 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito del 26% a 22,6 milioni. Per tipologia, i servizi professionali sono più che raddoppiati a 6,7 milioni (2,9 milioni) anche grazie a ISED, i servizi ricorrenti sono saliti a 4,6 milioni (2,9 milioni) e le licenze sono scese a 6,1 milioni (8 milioni), per la flessione nel mercato nordamericano e la maggiore incidenza di contratti annuali rispetto a pluriennali riconosciuti in via anticipata.



L'EBITDA è pari a 1,5 milioni di euro, in miglioramento di circa 2 milioni su base annua, mentre l'EBITDA Cash, al netto delle capitalizzazioni, resta negativo per 0,8 milioni, ma in progresso di 2,1 milioni. L'EBIT è negativo per 2,8 milioni (vs -5,1 milioni), dopo ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 3,8 milioni, mentre il risultato netto è una perdita di 3,7 milioni (vs -6,8 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è salito a 12,1 milioni di euro, rispetto ai 7,1 milioni di fine 2025, perché l'aumento del capitale circolante, legato alla crescita dei crediti commerciali, ha assorbito il contributo dell'EBITDA, mentre gli investimenti, soprattutto in ricerca e sviluppo, hanno richiesto 2,9 milioni. Dopo la chiusura del semestre, ad agosto, Villanova.ai ha rimborsato 4 milioni del proprio debito verso Expert.ai, con effetto positivo sull'indebitamento.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del nostro percorso: i ricavi crescono del 30%, l'EBITDA torna positivo e la perdita netta si riduce di quasi la metà, con una componente di ricavi ricorrenti in forte aumento - ha dichiarato Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato - Sono risultati che ci consentono di proseguire con determinazione nell'attuazione del Piano Strategico 2026-2028. La partnership strategica con Microsoft Italia e la presenza delle nostre soluzioni in diverse ricerche Gartner, dall'Agentic AI alla Composite AI e all'AI neurosimbolica, confermano la qualità e la rilevanza di EidenAI Suite. Continueremo a investire in innovazione e sviluppo commerciale per accompagnare le organizzazioni, soprattutto nei settori più complessi e regolamentati, con soluzioni affidabili, governabili e capaci di generare valore concreto. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di essere stati inclusi da Gartner tra le cinque aziende a livello globale citate nel report 2026 Coolest Vendor Innovations in Agentic AI for Banking".



L'outlook



Nel secondo semestre il gruppo proseguirà nell'attuazione del Piano Strategico 2026-2028, puntando sul consolidamento delle iniziative avviate e sulla crescita in Europa e Nord America. Le attività saranno orientate alla piena valorizzazione delle sinergie derivanti dall'integrazione delle società del gruppo, in particolare ISED nella Pubblica Amministrazione e nei settori regolamentati, con un'offerta integrata che combina soluzioni di intelligenza artificiale e system integration, e un focus sulla sanità digitale e sugli strumenti di procurement pubblico pluriennali. Sarà inoltre sviluppata commercialmente la piattaforma EidenAI Suite e le soluzioni di AI neurosimbolica e Composite AI, facendo leva sulle partnership di lungo periodo, a partire da quella con Microsoft Italia.

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