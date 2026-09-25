Rino Petino, ricavi semestrali balzano a 18,2 milioni di euro. Ancora in perdita per ampliamento rete

(Teleborsa) - Rino Petino , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori wholesale e retail della moda e dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione pari a 19,1 milioni di euro, in crescita del 22,5% rispetto a 15,6 milioni al 30 giugno 2025. L'incremento è trainato dai ricavi delle vendite che passano da 14,4 milioni a 18,2 milioni di euro, con un aumento del 25,9%. L'incremento dei ricavi è riconducibile sia al canale wholesale, in crescita del 32,6%, sia al canale retail, in crescita del 17,6% per l'ampliamento della rete.



L'EBITDA si attesta a 0,74 milioni di euro, in flessione rispetto a 0,79 milioni al 30 giugno 2025. Tale dinamica è riconducibile alla stagionalità del modello di business: i costi della rete maturano in modo lineare lungo i dodici mesi, mentre i ricavi si concentrano nella seconda parte dell'esercizio per via dei periodi promozionali e festivi che si concentrano nel secondo semestre. L'EBITDA Margin è pari a 3,9% rispetto a 5,1% al 30 giugno 2025. L'EBIT è negativo per 0,41 milioni di euro, rispetto al dato negativo di 0,04 milioni al 30 giugno 2025, principalmente per effetto dei nuovi investimenti sostenuti per l'apertura dei nuovi punti vendita. Il risultato di periodo è negativo per 0,79 milioni di euro, rispetto al dato negativo di 0,55 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.



L'Indebitamento finanziario netto è pari a 4,6 milioni di euro (debito netto) rispetto a 1,3 milioni (debito netto) al 31 dicembre 2025. L'incremento è principalmente dovuto al maggiore assorbimento di cassa derivante dall'andamento del circolante sopra descritto e agli investimenti effettuati.



"Siamo soddisfatti dell'andamento in crescita dei volumi del primo semestre dell'anno, un risultato dovuto alla crescita sinergica del giro d'affari wholesale e all'ampliamento della nostra rete retail, per la prima volta anche nel Nord Italia - ha commentato l'AD Francesco Petino - Particolarmente significative infatti le aperture dei negozi a marchio Mango nel centro storico di Treviso e nel Centro Commerciale Il Battente di Ascoli Piceno, zone ad alto potenziale, vista la capacità di spesa dei clienti in quell'area. Si tratta di un segnale positivo che conferma la volontà di rino petino di proseguire nel percorso di crescita strategica del business, i cui effetti positivi sulla redditività si manifesteranno nei periodi successivi. Guardiamo ai prossimi mesi con l'obiettivo di consolidare quanto raggiunto e definire nuovi traguardi".

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