Growens, l'EBITDA torna in positivo nel primo semestre. Ricavi +11,5%

(Teleborsa) - Growens , società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato una crescita dei ricavi pari all'11,5% nel primo semestre 2026, a 40,3 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2025 (36,2 milioni), e un EBITDA positivo per 1,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al margine negativo per 0,2 milioni di euro nel primo semestre 2025.



L'utile ante imposte (EBT) di periodo è negativo per circa 0,9 milioni di euro, dopo ammortamenti per circa 2,3 milioni. Il risultato netto, dopo la stima delle imposte correnti e differite di competenza, è negativo per circa 1,4 milioni di euro.



"Il primo semestre 2026 segna un punto di svolta nella redditività del Gruppo: i ricavi crescono dell'11,5% e l'EBITDA torna positivo per 1,2 milioni di euro, dopo il margine negativo dello stesso periodo del 2025 - ha commentato il presidente Matteo Monfredini - È il frutto di una crescita che prosegue su entrambe le Business Unit e, in parallelo, di una rigorosa disciplina sui costi, in riduzione di quasi il 4% rispetto allo scorso anno. La struttura patrimoniale resta solida, con una cassa netta superiore a 9,2 milioni di Euro e disponibilità liquide ed equivalenti per oltre 16,7 milioni: una posizione che ci consente di continuare a investire nell'innovazione e nella qualità dei nostri prodotti con piena autonomia".



"L'investimento su Beefree ha generato un ARR superiore a 18,4 milioni di dollari a giugno 2026, con ricavi in crescita del 9% a cambio costante e una perdita a livello di EBITDA ridotta di due terzi, a 0,5 milioni di euro - ha detto l'AD Nazzareno Gorni - Resta confermato il percorso che ci porterà a flussi di cassa positivi entro il 2028. Il nuovo paradigma legato all'intelligenza artificiale sta trasformando il contesto competitivo e stiamo riallocando con decisione le risorse di R&D per cogliere le nuove opportunità: vogliamo rendere la creazione di contenuti digitali sempre più semplice, non solo per i designer ma anche per gli agenti AI. Parallelamente Agile Telecom conferma la validità della strategia di focalizzazione sulla redditività operativa, con ricavi in crescita del 13% e un EBITDA in aumento del 21%, a 1,4 milioni di euro".











(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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