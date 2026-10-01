Francoforte: in calo Aroundtown

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società immobiliare , in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Aroundtown rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del gruppo di investimento immobiliare segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,595 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,629. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,576.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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