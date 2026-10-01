Grecia, rumors: prevede crescita superiore al 2% per il prossimo anno

(Teleborsa) - Il governo greco prevede che l'economia si espanda del 2% quest'anno e a un ritmo leggermente superiore nel 2027. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate sulla questione. Le proiezioni contenute nella bozza del piano di bilancio, che sarà presentata lunedì dal Ministero delle Finanze, indicano inoltre che il bilancio del Paese rimarrà in avanzo nell'arco di tale periodo.



Inoltre, si prevede ora che il debito pubblico scenda al di sotto del 137% del prodotto interno lordo nel 2026 e sotto la soglia del 130% l'anno successivo. L'avanzo primario dovrebbe superare il 3% della produzione in entrambi gli anni.



(Foto: Dim Hou su Unsplash)

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