Asos prevede ora di raggiungere un margine lordo superiore alla guidance nell'esercizio 2026

(Teleborsa) - Asos , rivenditore online britannico di fast fashion e cosmetici, prevede ora di raggiungere per l'intero esercizio 2026 un margine lordo superiore alla fascia obiettivo indicata del 48-50% e un EBITDA rettificato superiore al midpoint della fascia obiettivo indicata di 150-180 milioni di sterline. Lo ha reso noto la società in un aggiornamento sull'andamento operativo, in vista della pubblicazione dei risultati al 30 agosto 2026.



La società ha registrato significativi progressi in tutti e tre i suoi pilastri strategici: prodotti di moda rilevanti, un'esperienza di acquisto coinvolgente e un modello operativo efficiente. Ciò ha portato a un ritorno alla crescita del GMV su base annua nel quarto trimestre.



"Grazie a risultati costanti negli ultimi anni, abbiamo rafforzato la nostra situazione patrimoniale, migliorato significativamente la redditività e raggiunto un punto di svolta nella base clienti attiva nel quarto trimestre, trainato dall'acquisizione di nuovi clienti - ha commentato il CEO José Antonio Ramos Calamonte - Tali azioni hanno gettato le basi per il ritorno alla crescita del GMV nel quarto trimestre. L'azienda sta dimostrando una performance costante e, aspetto importante, la nostra ripresa si sta estendendo nonostante il contesto macroeconomico".



"Abbiamo registrato una crescita del GMV nel Regno Unito e in Germania nel secondo semestre, una crescita negli Stati Uniti nel quarto trimestre e una crescita nel segmento abbigliamento donna per l'intero anno - ha aggiunto - Guardando al futuro, il nostro obiettivo resta quello di potenziare le iniziative che stanno già generando risultati e di consolidare questo slancio, proseguendo nel nostro percorso verso una crescita sostenibile e redditizia".



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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