Piazze del Vecchio Continente aprono il quarto trimestre a tinte rosse

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari e gli altri Listini continentali
, che avviano l'ultimo trimestre dell'anno con perdite consistenti. Sul sentiment pesano i timori inflazionistici legati all’energia e uno stallo nel processo di pace in Medio Oriente, che sovrastano il sollievo derivante da dati macroeconomici statunitensi più deboli del previsto.
Intanto gli investitori monitorano con attenzione il mercato obbligazionario: il rendimento di riferimento statunitense è salito ai massimi dal 2002, spinto da un'inflazione persistente, dall'ingente indebitamento pubblico e da una solida crescita economica che mantengono elevate le aspettative sui tassi di interesse. Il Treasury a 10 anni è aumentato fino a quattro punti base, toccando il 5,33% e superando il picco del 2007, in concomitanza con il rialzo dei prezzi del petrolio. Anche il tasso a 30 anni ha raggiunto il livello più alto dal 2002.
A Milano occhi su MPS
il cui Ad Lovaglio il 28 settembre ha inviato una lettera
al CdA di Generali
avente per oggetto le possibili aree di cooperazione industriale. Inoltre, Eni
ha completato insieme agli attuali soci Ares ed EIP il riassetto della struttura azionaria di Plenitude.Cambi, commodity e tassi
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,95%), che raggiunge 92,18 dollari per barile.
In deciso ribasso lo spread
, che si posiziona a +92 punti base, con un forte calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,53%.Listini europei Nello scenario borsistico europeo
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dell'1,26%, pessima performance per Londra
, che registra un ribasso dell'1,64%, e Parigi
scende dell'1,39%.
Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,20%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 53.325 punti.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,59%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,44%).Migliori e peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+1,94%), Technoprobe
(+1,82%), Fincantieri
(+1,12%) e Campari
(+1,11%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia
, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.
Calo deciso per Poste Italiane
, che segna un -2,72%.
Sotto pressione Unicredit
, con un forte ribasso del 2,26%.
Soffre Nexi
, che evidenzia una perdita del 2,25%.
Da solo nella classifica dei risultati positivi del FTSE MidCap
, Juventus
si posiziona su un buon +0,71%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -4,27%.
Sessione nera per NewPrinces
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,81%.
Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento del 2,66%.
Si concentrano le vendite su Reply
, che soffre un calo del 2,59%.