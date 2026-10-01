Banca Ifis conferma solidità del modello di recupero nel dialogo con Bankitalia

(Teleborsa) - In merito alle dimissioni
di Frederik Geertman dalla carica di consigliere e Amministratore Delegato, con efficacia dal 24 settembre 2026, Banca Ifis
ha precisato che tali dimissioni sono state rassegnate "per motivi e valutazioni personali".
Gli accordi che la Banca sta negoziando con Geertman – così come i nuovi accordi con l'AD Zingone e il DG Lanza – costituiscono operazioni con parti correlate.
In relazione agli esiti degli accertamenti ispettivi
condotti da Banca d’Italia, invece, Banca Ifis pur avendo preso atto delle criticità rilevate, ritiene di "poter confermare la solidità e correttezza dei propri processi di recupero e modelli di valutazione degli NPL
, anche in considerazione del fatto che tali modelli sono stati di recente validati
anche da tre primari consulenti esterni indipendenti".
L’Autorità ha richiesto l’aggiornamento della politica di distribuzione dei dividendi
per prevedere, tra l’altro, che la distribuzione di utili e riserve sia subordinata al mantenimento – come peraltro sino ad oggi avvenuto, ha ricordato Banca Ifis – di un margine patrimoniale non inferiore a 100 punti base rispetto ai livelli di capitale complessivamente richiesti, comprensivi della guidance.
Il recepimento delle risultanze ispettive, ha spiegato ancora Banca Ifis, potrebbe inoltre determinare "eventuali riflessi sull’adeguatezza patrimoniale
, con particolare riferimento alla conformità agli Overall Capital Requirement e alla Pillar 2 Guidance, e sulla distribuzione di dividendi, tenuto conto della richiamata richiesta di aggiornamento della dividend policy e del previsto aggiornamento della decisione sul capitale del Gruppo". A riguardo, Banca Ifis precisa che gli Overall Capital Requirement, inclusivi della Pillar 2 Guidance, che saranno applicabili ad esito del procedimento di aggiornamento della decisione sul capitale del Gruppo, "risultano pienamente rispettati sulla base dei dati al 30 giugno 2026".
Infine, Banca Ifis riporta che la misura prevista dal piano di rimedio prudenziale
concernente la riqualificazione degli assetti di governo societari
, anche mediante l’innesto di nuove competenze e professionalità, comporta una "prospettica revisione della composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina di nuovi membri, in prevalenza indipendenti". La Banca tuttavia precisa che tale revisione era "già attesa alla luce del venir meno, ad aprile 2028, dei requisiti di indipendenza in capo a taluni amministratori indipendenti".