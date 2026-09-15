MeglioQuesto, non pervenute offerte migliorative rispetto a quella avanzata da Borgosesia

(Teleborsa) - MeglioQuesto comunica che, allo scadere del termine fissato dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura di concordato semplificato avviata dalle controllate MeglioQuesto Voice, MeglioQuesto Sales, MeglioQuesto Digital, MeglioQuesto Innovation, MeglioQuesto Retail, S.C. Digital e MeglioQuesto Finance in liquidazione, non sono pervenute offerte migliorative rispetto a quella avanzata dal Gruppo Borgosesia e volta al rilievo delle relative aziende nella prospettiva di loro trasferimento alla società nell'ambito del rafforzamento patrimoniale contemplata dal piano a base del percorso di ristrutturazione finanziaria e industriale.



La scadenza del termine per la presentazione di eventuali offerte migliorative - spiega una nota - rappresentava l'ultimo passaggio della fase competitiva propedeutica alla successiva esecuzione dell'operazione prevista dal Piano.



Il perfezionamento dell'operazione potrà peraltro avvenire solo previa autorizzazione degli organi della procedura e ciò, nell'ipotesi di

accoglimento dell'istanza già avanzata ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, anche prima della omologazione della stessa la cui udienza risulta fissata al 19 novembre prossimo.

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