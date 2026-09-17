Zenith Energy acquista progetto di sviluppo fotovoltaico in provincia di Pavia

(Teleborsa) - Zenith Energy , società internazionale di produzione e sviluppo energetico, ha annunciato l'acquisizione di Stradella 1, un progetto di sviluppo fotovoltaico a terra con una potenza installata indicativa di circa 9 MWp, situato in provincia di Pavia, in Lombardia. L'acquisizione porta il portafoglio complessivo di progetti solari in fase di sviluppo di Zenith a circa 212 MWp, segnando un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo aziendale di raggiungere 240 MWp entro la fine del 2026.



Il progetto si estende su una superficie di circa 9,5 ettari di terreno completamente pianeggiante, situato a circa 350 metri da un'area industriale operativa e a 300 metri dall'autostrada. Il sito dista solo 2 chilometri dalle infrastrutture elettriche di Broni-Stradella, incluse le sottostazioni di Terna ed e-distribuzione; pertanto, non si prevedono particolari complessità per la connessione alla rete. Il prezzo del terreno concordato è pari a 8,50 euro al metro quadrato (85.000 euro per ettaro), per un corrispettivo totale di circa 807.500 euro.



Sono in corso i lavori di costruzione per tutti e tre gli impianti solari che compongono il portafoglio di Zenith in fase di realizzazione in Puglia (capacità complessiva di 7 MWp); la messa in esercizio e la connessione alla rete sono previste entro la fine del 2026. Si prevede che tali asset beneficeranno del regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - approvato dalla Commissione Europea l'8 giugno 2026 - che garantirà contratti di prezzo a lungo termine per i progetti idonei presenti nel portafoglio della società.



L'acquisizione fa seguito al Memorandum d'Intesa recentemente sottoscritto per la proposta di vendita del portafoglio della società nel Piemonte meridionale (circa 50 MWp) al prezzo di 12 milioni di euro, operazione annunciata il 15 luglio 2026. La società prosegue nell'attività di monetizzazione degli asset acquisiti man mano che questi avanzano nel loro iter di sviluppo, includendo ulteriori cessioni di licenze di minori dimensioni ma con valori unitari più elevati. Sono in corso trattative per diverse operazioni di vendita e la Società prevede che una quota significativa di valore verrà generata entro il terzo trimestre del 2026 o il primo trimestre del 2027.



"Stradella 1 rappresenta il nostro primo passo in Lombardia, su un sito situato in una posizione strategica e perfettamente in linea con le caratteristiche che ricerchiamo - ha commentato l'AD Andrea Cattaneo - Aspetto altrettanto importante, impegneremo capitali solo dopo la conferma della connessione alla rete tramite la procedura STMG; questo è il criterio rigoroso che applichiamo a ogni acquisizione".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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