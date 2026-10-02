Eni, Milei incontra Descalzi a Parigi: focus sul progetto Argentina LNG

Decisione di investimento attesa entro fine anno.

(Teleborsa) - Il Presidente argentino Javier Milei ha incontrato oggi a Parigi l'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, a margine degli appuntamenti organizzati nell'ambito dell'Argentina Week. Nel corso del colloquio, le parti hanno discusso delle prospettive di collaborazione nel settore energetico e delle opportunità di investimento in Argentina, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse a gas del Paese.



L'incontro ha fatto il punto sul progetto Argentina LNG, sviluppato da Eni insieme a YPF e XRG, che punta a valorizzare le risorse del bacino di Vaca Muerta attraverso soluzioni di liquefazione flottante (FLNG). Il progetto, per cui è attesa una decisione di investimento entro fine anno, prevede in una prima fase la produzione di 12 milioni di tonnellate di gas liquefatto all'anno tramite due impianti FLNG da 6 MTPA ciascuno, con avvio della produzione previsto nel 2030; è inoltre allo studio un'espansione successiva fino a 18 MTPA.



Nel corso del confronto è stata ribadita l'importanza di un quadro stabile e favorevole agli investimenti di lungo periodo per lo sviluppo di progetti infrastrutturali energetici di grande scala.



Eni è presente in Argentina dal 1968 ed è partner di YPF e XRG nel progetto Argentina LNG, con una partecipazione del 32% nei blocchi upstream Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva e Las Tacanas, nel bacino di Vaca Muerta.

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