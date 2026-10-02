Invimit SGR raccoglie sette manifestazioni di interesse per immobili locati a PA

(Teleborsa) - Invimit SGR comunica che sono 7 le SGR che hanno risposto all'avviso per la selezione di gestori di fondi che investano in immobili locati alle pubbliche amministrazioni. Le manifestazioni di interesse, chiuse il 30 settembre scorso, valgono complessivamente oltre 1,7 miliardi di euro.



L'obiettivo di INVIMIT era ampliare la platea dei gestori tra cui scegliere e la risposta del mercato è stata positiva. Le SGR selezionate istituiranno e gestiranno un FIA immobiliare nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei requisiti dell'avviso, pubblicato il 1° luglio.



Per la prima volta nell'operazione potranno essere impiegati 120 milioni del fondo i3 MEF, gestito da INVIMIT e interamente partecipato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che il 30 dicembre 2025 ha sottoscritto quote per 170 milioni.



Con questa operazione INVIMIT Sgr persegue uno degli obiettivi del suo piano industriale: investire in immobili utilizzati come uffici dalla Pubblica Amministrazione, portando così competenze di mercato in un perimetro di interesse pubblico e garantendo sia canoni certi per gli investitori che uffici migliori, più sostenibili e più efficienti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

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