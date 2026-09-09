Forte interesse per Fiera Milano
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, tra i componenti del FTSE Italia Star, che archivia la sessione in utile dello 0,38% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 7,91 Euro, con stop loss posto a quota 7,469, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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