Forte interesse per Fiera Milano

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la sessione in utile dello 0,38% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 7,91 Euro, con stop loss posto a quota 7,469, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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