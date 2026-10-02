Cy4Gate, First Capital lima partecipazione al 4,94%

(Teleborsa) - First Capital , holding di partecipazioni specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e Private Equity, ha abbassato al 4,94% la propria partecipazione in Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan. È quando emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti, con la variazione datata 25 settembre. In precedenza, la quota era del 5,30%.

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