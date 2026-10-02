Lettura ribassista per Zalando

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Ribasso per la società che vende calzature e moda online , componente del DAX , che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,11%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 22,22 Euro, con stop loss calcolato a quota 20,69 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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