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Ferrari tonica con rialzo di target price da Jefferies e Goldman Sachs

Finanza
Ferrari tonica con rialzo di target price da Jefferies e Goldman Sachs
(Teleborsa) - Andamento tonico per Ferrari che mette a segno un rialzo dell'1,3% sovraperformando il Ftse Mib che viaggia a +0,6%.

Le azioni del cavallino rampante beneficiano delle indicazioni giunte da Jefferies e Goldman Sachs che, nel confermare entrambe il buy sul titolo, ne hanno alzato il target price rispettivamente da 435 a 460 dollari e da 407 a 421 euro.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ftse Mib, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Il quadro tecnico del titolo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 349,5 euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 355,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 346,4.
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