Philogen, riacquistate 3.766 azioni proprie nella settimana al 25 settembre

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato, in data 28 settembre 2026, un aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2026.



Nel periodo dal 21 al 25 settembre 2026, estremi compresi, la società ha acquistato 3.766 azioni proprie, pari allo 0,0093% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 22,4164 euro per azione, per un controvalore complessivo di 84.420,13 euro.



Dall'avvio del programma, Philogen ha rilevato complessivamente 11.708 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,0288% del capitale sociale, per un controvalore di 266.613,33 euro.



Al 25 settembre la società detiene 374.507 azioni proprie, pari allo 0,9222% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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