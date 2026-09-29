Guidotti Ships, nel primo semestre ricavi a 1,69 milioni

(Teleborsa) - Guidotti Ships
, operatore specializzato nei servizi marittimi nel Medio Adriatico, attivo nell'assistenza offshore, nel marine survey, nei servizi antinquinamento e nel trasporto passeggeri stagionale, ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi delle vendite e delle prestazioni
che si attestano a 1,69 milioni di Euro.
La variazione rispetto al primo semestre 2025, spiega la società nella nota dei conti, riflette la riprogrammazione nella seconda parte dell'anno di alcune commesse di assistenza offshore e marine survey, i cui affidamenti sono slittati rispetto ai tempi previsti, e il confronto con un primo semestre 2025 che aveva beneficiato di attivita` straordinarie non ripetibili. Nel semestre e` stato inoltre rinnovato per ulteriori cinque anni il contratto pluriennale con il principale cliente offshore, a conferma della continuita` del rapporto mentre l'attivita` di trasporto passeggeri, la cui stagione si apre nel mese di giugno, ha registrato ricavi in crescita rispetto al periodo di confronto.
La stagione estiva del trasporto passeggeri
verso le Isole Tremiti, operata con il catamarano veloce "Zenit" sotto il marchio commerciale GSTravel, si e` chiusa con un incremento del 18% dei passeggeri trasportati rispetto alla stagione precedente.EBITDA adjusted positivo a 0,21 milioni e cassa netta a 0,20 milioni
L'EBITDA adjusted
e` pari a 0,21 milioni di Euro, con un'incidenza sul valore della produzione del 9,3%. L’adjustment e` relativo ai costi di quotazione del primo semestre che sono stati spesati a conto economico. L'EBIT adjusted
e` positivo per 0,05 milioni di Euro, dopo ammortamenti per 0,13 milioni di Euro e accantonamenti per rischi per 0,03 milioni di Euro.
Il risultato netto
e` negativo per 0,05 milioni di Euro (Euro 46.509).
La Posizione Finanziaria Netta adjusted
al 30 giugno 2026 evidenzia una cassa netta positiva per 0,20 milioni di Euro (Euro 204.495), rispetto a 1,32 milioni di Euro al 31 dicembre 2025. Ai soli fini dell'indicatore adjusted, Euro 166.548,18 di crediti verso Franmarine, incassati nel mese di luglio 2026, sono considerati come entrata bancaria pro forma, fermo restando che al 30 giugno 2026 il relativo importo risulta contabilmente classificato tra i crediti commerciali. Outlook
Il secondo semestre rappresenta per la Societa` il "periodo di maggiore attivita`". Alla data odierna la stagione del trasporto passeggeri si e` conclusa, con un incremento dei passeggeri trasportati rispetto al 2025, e sono state eseguite le principali commesse offshore programmate per il terzo trimestre, tra cui le attivita` svolte per il principale cliente del settore energetico. Nell'ultima parte dell'esercizio la Societa` "e` impegnata nell'esecuzione delle commesse riprogrammate e nella partecipazione a procedure di affidamento nel comparto del marine survey", i cui esiti sono attesi nei prossimi mesi. Proseguono parallelamente gli investimenti previsti in sede di quotazione, con la riconversione dell'imbarcazione "Vincenzo I" e la realizzazione della nuova officina navalmeccanica, destinati a rafforzare la capacita` operativa a partire dal 2027.Guidotti: "Secondo semestre con attività in ripresa e maggiore capacità operativa"
Domenico Guidotti, Amministratore Delegato di Guidotti Ships, ha commentato: "Il primo semestre e` per il nostro settore il periodo strutturalmente meno rappresentativo: e` quando la flotta viene preparata, certificata e manutenuta, mentre l'attivita` si concentra nei mesi successivi. Nei primi sei mesi dell'anno si e` aggiunta la riprogrammazione di alcune commesse offshore, mentre il confronto risente di un primo semestre 2025 sostenuto da attivita` straordinarie non ricorrenti. Nello stesso periodo abbiamo rinnovato per cinque anni il contratto con il nostro principale committente, che ci da` visibilita` su una parte rilevante dell'attivita`. Nei mesi successivi l'attivita` e` ripartita: la stagione del trasporto passeggeri si e` chiusa in crescita e le principali commesse programmate per il terzo trimestre sono state eseguite. Nel frattempo abbiamo completato la quotazione e perfezionato il primo investimento in flotta annunciato in sede di IPO, che amplia la capacita` operativa della flotta."