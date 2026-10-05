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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dello 0,73%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7.746,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 7.675,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7.817,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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