FiberCop porta fibra ottica ultraveloce a San Canzian d’Isonzo

05 ottobre 2026 - 18.10

(Teleborsa) - Il Comune di San Canzian d’Isonzo ha avviato con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa siglato e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 15 ottobre alle ore 20:00 presso il Centro Civico in via Trieste 12.







“Il Comune di San Canzian d’Isonzo con questo intervento si pone ai vertici dei servizi di telecomunicazione per i cittadini. La fibra ottica portata casa per casa pronta per essere attivata è un’opportunità che deve essere accolta, una risposta alle tante richieste che in questi anni tanti cittadini mi hanno fatto per stare al passo con i tempi”, ha sottolineato il Sindaco Claudio Fratta. “Ne gioveranno anche in maniera più che positiva le attività commerciali e le imprese del territorio per essere più visibili e veloci. Un grande passo tecnologico che supera di gran lunga il temporaneo impatto sulla viabilità che potranno avere i lavori di cablaggio nelle nostre località”.

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