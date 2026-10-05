Giappone, fiducia consumatori settembre scende leggermente a 35,4 punti ma meno delle attese

(Teleborsa) - Peggiora meno delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto elaborato dal Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia è sceso a 35,4 a settembre 2026, rispetto ai 35,5 del mese precedente, superando tuttavia le aspettative del mercato (35,3).



Il sentiment è peggiorato in due delle quattro componenti principali: le famiglie hanno espresso valutazioni meno ottimistiche riguardo alle condizioni di vita generali (33,8 contro 34,1 di agosto) e alla propensione all'acquisto di beni durevoli (27,3 contro 27,5). Per contro, è migliorata la percezione relativa alla crescita del reddito (40,5 contro 40,4 di agosto) e alle prospettive occupazionali (40,0 contro 39,9).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

Condividi

```