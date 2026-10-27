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Francia, fiducia consumatori di ottobre sotto le attese a 80 punti e ai minimi da giugno 2013

Il dato è anche ben al di sotto della sua media di lungo periodo

Economia, Macroeconomia
Francia, fiducia consumatori di ottobre sotto le attese a 80 punti e ai minimi da giugno 2013
(Teleborsa) - Peggiora ancora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di ottobre 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è infatti sceso a 80 punti dagli 85 sia stimati sia di settembre (rivisto da 86 punti). Il dato - ben al di sotto della sua media di lungo periodo (100 tra il gennaio 1987 e il dicembre 2025) - ha raggiunto il livello più basso da giugno 2013.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi peggiora a -32 punti (era -26 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi scende a -24 punti da -15.
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