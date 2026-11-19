Londra: scambi negativi per 3i Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società d'investimenti con sede a Londra, che presenta una flessione del 2,56% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di 3i Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di 3i Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,93 sterline con primo supporto visto a 25,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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