Londra: in calo Halma

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che passa di mano con un calo del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halma rispetto all'indice.





Tecnicamente, Halma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,71 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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