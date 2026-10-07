Londra: scambi negativi per Halma

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halma più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Halma sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,25 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 34,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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