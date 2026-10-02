Londra: balza in avanti Halma

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , con un rialzo del 3,00%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Halma rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Halma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,18 sterline con tetto rappresentato dall'area 35,94. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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