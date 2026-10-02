Londra: balza in avanti Halma
(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con un rialzo del 3,00%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Halma rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Halma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,18 sterline con tetto rappresentato dall'area 35,94. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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