Londra: positiva la giornata per Halma
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di Halma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Halma mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,97 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 35,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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