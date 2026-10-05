Roche acquisisce in licenza da Alector terapia per il Parkinson fino a 1,3 miliardi di dollari

La biotech statunitense vola nel premarket di Wall Street

(Teleborsa) - Le azioni di Alector , azienda biotecnologica californiana, balzano nel premarket di Wall Street dopo l'annuncio della cessione a Genentech, società del Gruppo svizzero Roche, dei diritti mondiali per lo sviluppo e la commercializzazione di un trattamento sperimentale contro il morbo di Parkinson e di altre patologie neurodegenerative.



In base agli accordi, Alector riceverà un pagamento iniziale di 100 milioni di dollari e avrà diritto a ulteriori pagamenti fino a 1,17 miliardi di dollari al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo, regolatori e commerciali. Alector percepirà inoltre royalties a scaglioni sulle vendite nette.



Nell'ambito della collaborazione, Genentech sarà responsabile delle attività di sviluppo, regolatorie, di produzione e di commercializzazione per tutte le indicazioni. Alector manterrà la proprietà della tecnologia e i diritti esclusivi di applicazione della piattaforma all'interno del proprio portafoglio di prodotti in fase di sviluppo (pipeline).



"Questa partnership estende la nostra disponibilità di cassa fino al 2029, fornendo le risorse necessarie per far avanzare il nostro anticorpo anti-Aß – pienamente attivo, a somministrazione sottocutanea e capace di attraversare la barriera emato-encefalica – verso la fase di raccolta di dati clinici su più coorti di pazienti affetti da Alzheimer, nonché per portare i nostri programmi basati su siRNA (contro Tau e alfa-sinucleina) – anch'essi a somministrazione sottocutanea e capaci di raggiungere il cervello – attraverso gli studi propedeutici alla richiesta di sperimentazione clinica (IND) fino alla presentazione delle domande IND", ha dichiarato l'AD di Alector Arnon Rosenthal.

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