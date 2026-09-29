Novo Nordisk: Ozempic presenta rischio inferiore di eventi cardiovascolari rispetto a Mounjaro di Eli Lilly

(Teleborsa) - Novo Nordisk , colosso danese dell'healthcare, ha annunciato che uno studio condotto in condizioni reali ha rilevato che gli adulti affetti da diabete di tipo 2 che hanno assunto una dose aumentata del suo farmaco antidiabetico, Ozempic, presentavano un rischio inferiore di eventi cardiovascolari gravi rispetto a coloro che sono passati a Mounjaro della concorrente statunitense Eli Lilly . In particolare, ha spiegato che i pazienti che hanno aumentato la dose di Ozempic da 1 mg a 2 milligrammi (mg) hanno registrato una riduzione statisticamente significativa del 6% del rischio di eventi cardiovascolari avversi gravi rispetto a coloro che sono passati a dosi di Mounjaro fino a 15 mg.



"Per le persone affette da diabete di tipo 2, cambiare terapia o modificare i dosaggi è spesso necessario per ottenere il controllo glicemico; tuttavia, anche il rischio cardiovascolare deve rimanere un aspetto fondamentale da considerare - ha affermato Michael Radin, Executive Medical Director di Novo Nordisk - Questi dati possono aiutare gli operatori sanitari ad affrontare una sfida cruciale: decidere se aumentare il dosaggio o passare a un'altra terapia per un adulto con diabete di tipo 2 già in trattamento con semaglutide. Tali risultati, derivanti dalla pratica clinica reale, possono offrire indicazioni su come le strategie di intensificazione della terapia possano influire sugli esiti cardiovascolari, un fattore importante nella cura del paziente".



Separatamente, Novo Nordisk ha anche annunciato oggi la stipula di un accordo di licenza con Hengrui Pharma per HRS-1596, un doppio agonista dei recettori del peptide glucagone-simile-1 (GLP-1R) e del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIPR), pronto per la fase 1 di sperimentazione e potenzialmente somministrabile per via orale una volta alla settimana. In base ai termini dell'accordo, Novo Nordisk acquisirà i diritti esclusivi per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di HRS-1596 a livello globale, ad eccezione della Cina continentale, di Hong Kong, di Macao e di Taiwan. Il valore complessivo potenziale dell'accordo può raggiungere i 2,6 miliardi di dollari, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo, regolatori e commerciali. Tale cifra include un pagamento iniziale di 300 milioni di dollari.



"Novo Nordisk è stata pioniera nel campo dei peptidi orali e, in qualità di leader del settore, lavoriamo costantemente per far progredire la nostra ampia e articolata pipeline di farmaci orali per l'obesità, il diabete e altre patologie cardiometaboliche, sfruttando le nostre solide capacità interne e le migliori innovazioni esterne - ha dichiarato Martin Holst Lange, Executive Vice President per la Ricerca e Sviluppo e Chief Scientific Officer di Novo Nordisk - Hengrui Pharma vanta una comprovata esperienza nella scoperta e nello sviluppo di terapie innovative incentrate sul paziente; siamo entusiasti di aggiungere HRS-1596 alla nostra pipeline in espansione e di esplorarne il potenziale per innalzare gli standard di praticità nel settore".

Condividi

```