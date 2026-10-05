Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:12
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Dow Jones 19:12
51.251 +0,15%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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USA, PMI composito in settembre

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USA, PMI composito in settembre
USA, PMI composito in settembre pari a 58,4 punti, in aumento rispetto al precedente 56 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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