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USA, PMI composito in settembre
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05 ottobre 2026 - 15.50
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PMI composito in settembre pari a 58,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 56 punti (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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