Milano 10:32
51.379 +1,10%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:32
10.572 +0,70%
Francoforte 10:32
25.442 +0,74%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,28%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,8344 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,8275 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,8344.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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