Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,28%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,8344 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,8275 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,8344.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)