Milano 10:34
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del FTSE Mid Cap, che chiude con una variazione percentuale dello 0,46%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 59.592. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60.646 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59.150.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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