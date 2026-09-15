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Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,56%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 154,665. Supporto a 153,729. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 155,601.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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