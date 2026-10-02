Madrid: si concentrano le vendite su Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola , che tratta con una perdita del 2,28%.



Lo scenario su base settimanale dell' istituto di credito spagnolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Banco de Sabadel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,376 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,504. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,322.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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