Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola , che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend dell' istituto di credito spagnolo rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Banco de Sabadel mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,63 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,664. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,617.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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