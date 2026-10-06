"Buy" per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Seduta vivace per l' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,41%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 101,5 USD, con stop loss individuato a quota 96,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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