"Buy" per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Seduta vivace per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,41%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 101,5 USD, con stop loss individuato a quota 96,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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