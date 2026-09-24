Invito all'acquisto per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Ottima performance per il gruppo di occhialeria , tra i titoli dell'indice CAC40 , che ha chiuso in rialzo del 3,77%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 149,9 Euro, con stop loss calcolato a quota 133,4 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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