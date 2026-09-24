Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:12
30.224 -0,81%
Dow Jones 18:12
51.164 -0,67%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Invito all'acquisto per EssilorLuxottica

Finanza
Invito all'acquisto per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Ottima performance per il gruppo di occhialeria, tra i titoli dell'indice CAC40, che ha chiuso in rialzo del 3,77%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 149,9 Euro, con stop loss calcolato a quota 133,4 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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