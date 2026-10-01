Lecco, FiberCop porta fibra ottica ultraveloce a Bosisio Parini

(Teleborsa) - Il Comune di Bosisio Parini, Comune in provincia di Lecco, ha avviato con FiberCop la campagna “Fatti della stessa fibra” per portare la fibra ottica di ultima generazione FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale strategica per il Paese e a disposizione di tutti gli operatori telefonici, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa siglato ieri e sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un incontro in programma il 15 ottobre alle 20:45 presso la Sala Consiliare del Municipio.





"Siamo felici di poter portare la fibra FTTH a Bosisio Parini. Si tratta di un’infrastruttura sempre più necessaria, in particolare per chi utilizza quotidianamente la connessione internet per motivi di lavoro, ma anche per le numerose esigenze della vita di tutti i giorni. La realizzazione di questa rete rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione del nostro paese e verso servizi digitali più efficienti e adeguati alle esigenze di cittadini e imprese”, ha sottolineato il Sindaco Paolo Gilardi. "Siamo consapevoli che la realizzazione dei lavori potrà comportare, in alcune fasi, un impatto temporaneo sulla viabilità e sulla quotidianità. Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione dei cittadini, nella consapevolezza che si tratta di interventi destinati a portare un beneficio duraturo alla nostra comunità. Ringraziamo FiberCop per la disponibilità dimostrata e per la collaborazione che ha portato alla sottoscrizione del protocollo. Auguriamo buon lavoro a tutti coloro che saranno impegnati nella realizzazione dell’intervento, fiduciosi nel risultato dell’opera".

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