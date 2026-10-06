Lettura rialzista per Wolters Kluwer

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Balza in avanti la società di servizi informativi globale , tra i titoli dell'indice AEX , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,74%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 68,32 Euro, con stop loss calcolato a quota 65,89 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```