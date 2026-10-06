Londra: in calo BAE Systems

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che tratta con una perdita del 2,56%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di BAE Systems rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di BAE Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,63 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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