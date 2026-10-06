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Londra: in calo BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: in calo BAE Systems
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta con una perdita del 2,56%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BAE Systems rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di BAE Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,63 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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