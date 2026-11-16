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Giappone, produzione industriale settembre rivista al ribasso a +2% su mese

Economia, Macroeconomia
Giappone, produzione industriale settembre rivista al ribasso a +2% su mese
(Teleborsa) - Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi a settembre 2026. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del 2% su mese, rispetto al +2,2% della stima preliminare. Ad agosto si era registrata una caduta del 2,4%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento dell'1,7%.

Le consegne registrano una crescita mensile dello 0,5%, e le scorte del 2,8%. La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +2,4%.

(Foto: Mj-bird)
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