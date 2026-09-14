Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8187, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8121. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8253.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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