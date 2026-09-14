Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido 0%.
Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8187, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8121. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8253.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)