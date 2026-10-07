Piazza Affari maglia nera in Europa con tonfo di Technoprobe e grandi banche

(Teleborsa) - Seduta in profondo rosso per l'azionario europeo
, con Piazza Affari che risulta il listino peggiore, mentre il greggio Brent è in rialzo sopra quota 102 dollari
al barile sui persistenti timori di una limitazione delle forniture dal Medio Oriente. Negli ultimi giorni l'Iran ha infatti intensificato gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz, proprio mentre i flussi di greggio attraverso il più importante snodo energetico mondiale si avvicinano ai livelli pre-conflitto.
Oggi è tornata
anche la pressione sui titoli di Stato sulle due sponde dell'oceano
. Il rendimento dei Treasury statunitensi a 30 anni è salito al livello più alto dal 2002, attestandosi al 5,72% in vista della pubblicazione (alle 20.00 ora italiana) del verbale della riunione di politica monetaria di settembre della Federal Reserve statunitense e dell'asta di Treasury a 10 anni per 39 miliardi di dollari (i risultati saranno resi noti alle 19.00 ora italiana).I dati macroeconomici
In Germania
, produzione industriale è cresciuta
del 2,0% m/m ad agosto, ben oltre le attese (+0,5%) e dopo il calo dell'1,2% di luglio. Si tratta del più forte rialzo da marzo 2025, sostenuto soprattutto da costruzioni e beni d'investimento.
In Francia
, il disavanzo commerciale si è ridotto
a 6,1 mld di euro dai 6,6 mld precedenti. Il miglioramento è stato determinato da una flessione delle importazioni (-1,5% m/m) più marcata rispetto a quella delle esportazioni (-0,8% m/m); il deficit delle partite correnti si è ridotto a 1,5 mld dai 3,9 mld precedenti.
Negli Stati Uniti
, il tasso medio dei mutui a tasso fisso a 30 anni è salito
di 19 punti base al 7,49% nella settimana terminata il 2 ottobre, secondo quanto comunicato dalla Mortgage Bankers Association, ai massimi da novembre 2023.Tassi, valute e commodities
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.092,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,87%.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +118 punti base, con un deciso aumento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,70%.Indici europei e italiani Nello scenario borsistico europeo
vendite a piene mani su Francoforte
, che soffre un decremento dell'1,55%, seduta negativa per Londra
, che mostra una perdita dello 0,84%, e sotto pressione Parigi
, che accusa un calo dell'1,50%.
Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,65%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla del 2,61%, scendendo fino a 52.467 punti. In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap
(-1,55%); sulla stessa linea, pessimo il FTSE Italia Star
(-1,55%).Titoli migliori e peggiori in Italia
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Inwit
, mostrando un incremento del 3,66%. Denaro su Stellantis
, che registra un rialzo dell'1,89%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -6,13%. Scivola Unicredit
, con un netto svantaggio del 4,68%. Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 4,52%. In rosso Intesa Sanpaolo
, che evidenzia un deciso ribasso del 4,13%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Moltiply Group
(+2,62%), D'Amico
(+1,92%), Piaggio
(+1,51%) e NewPrinces
(+1,46%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -5,69%. Sessione nera per Alerion Clean Power
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,29%. In perdita LU-VE Group
, che scende del 5,05%. Pesante Credem
, che segna una discesa di ben -4,63 punti percentuali.