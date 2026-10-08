Milano 16:02
49.607 -0,73%
Nasdaq 16:02
30.967 -0,62%
Dow Jones 16:02
51.161 -0,04%
Londra 16:02
10.492 +0,32%
Francoforte 16:02
24.961 -0,57%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,76% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 49.591,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,76% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,76% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 49.591,16 punti.
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